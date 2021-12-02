За помощью к медикам за сутки обратились 89 беженцев из ТЛЦ

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За сутки за медицинской помощью и консультациями обратились 89 беженцев из пункта размещения в ТЛЦ. На лечении в стационаре сейчас находятся 13 человек. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника отдела главного управления идеологической работы Гродненского облисполкома, координатор работы молодежных волонтерских отрядов в ТЛЦ Евгений Левшик, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 25-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте временного размещения на базе транспортно-логистического центра у пункта пропуска "Брузги".

"Обстановка по-прежнему остается стабильной и контролируемой. Все службы, задействованные в организации жизнеобеспечения беженцев, работают в штатном режиме. Происшествий не зафиксировано", - рассказал Евгений Левшик. Он обратил внимание, что беженцы обеспечены всем необходимым. В том числе медицинским сопровождением.

"Продолжает работу стационарный медицинский пункт. За сутки за помощью и консультацией обратились 89 человек. Кроме того, на стационарном лечении находятся 13 беженцев, 10 из которых дети", - рассказал Евгений Левшик. Большое внимание уделяется и вопросам профилактики, в том числе коронавируса. Каждые сутки беженцам выдают около 1 тыс. масок.

Вопросы гигиены также в числе первоочередных. Продолжает работу полевая баня, где каждые сутки моются около 300 человек. Работают и парикмахеры, часть из которых - сами беженцы.

Создан для беженцев стратегический запас продовольствия. Обеспечиваются они и горячим питанием. Продолжают поступать гуманитарные грузы со всей страны.-0-

Евгений Левшик