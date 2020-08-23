За последние десятилетия в Беларуси многократно усилена промышленная база - эксперт

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние десятилетия в Беларуси многократно усилена промышленная база. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сказал доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, сообщает БЕЛТА.

"Любые разговоры о том, что сейчас надо пойти на какие-то меры, после чего жизнь в стране ухудшится, а потом наступит мифологический и фантастический ее рост - это, к сожалению, сказки. Все, что было сделано в Беларуси, - в высшей степени правильно. За последние десятилетия была не просто сохранена страна, но и многократно усилена ее промышленная база - и легкая промышленность, и тяжелая, и машиностроение. Мало кто из средних стран, не говоря уже о малых, могут этим похвастаться", - сказал Алексей Громыко.

По его словам, если пофантазировать и представить, что Беларусь становится частью единого рынка Европейского союза, то от промышленности здесь ничего не останется. "Может быть, отверточная сборка какая-то и будет, - отметил он. - Или возьмем роль Беларуси на международной арене. Предположим, Минск, как площадка для переговоров по Украине. Для того, чтобы страна продолжала служить этой площадкой, ей надо быть субъектом, ей нельзя быть младшим братом Польши или Литвы у Евросоюза, не говоря уже о Соединенных Штатах".

Как подчеркнул Алексей Громыко, если бы Беларусь стратегически выбрала другую модель поведения в международной политике, она лишилась бы большинства тех козырей, тех рычагов продвижения своих интересов в мире, в том числе с Китаем, которые у нее сейчас есть.-0-