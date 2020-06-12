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Общество
12 июня 2020, 16:46

За рамками протокола

Андрей Савиных
Андрей Савиных

Андрей Савиных проработал в системе Министерства иностранных дел 26 лет. Год назад, когда решил побороться за депутатский мандат, для многих коллег и знакомых его поступок казался не совсем правильным. Но опытный дипломат почувствовал, что настала пора попробовать себя на новом поприще. Когда после долгих разъездов возвращаешься на родину, то начинаешь понимать ее гораздо больше.

"Да и определенный багаж знаний, накопленных за долгое время дипслужбы, был бы полезен для страны", - рассудил он тогда. Глаголы, которые наш собеседник выбрал для интервью, во многом отражают его удивительную и многогранную жизнь, вместившую немало ярких, запоминающихся событий и встреч.

Воспитывать

Мои родители - инженеры, кандидаты наук, принадлежавшие к новой элите большого советского государства, которая двигала научно-технический прогресс, формировала промышленную и технологическую самодостаточность. В семье был культ образования. Считалось, что человек должен быть образован не только в своей основной профессии, но и иметь широкий круг знаний в смежных областях. Родители сформировались, по сути, в космическую эпоху, когда считалось, что научно-технический прогресс - это и есть новая религия современного общества. Один из принципов, усвоенных с детства, - нужно учиться всю жизнь. Пока учишься - ты развиваешься и взрослеешь. Как только перестаешь - стареешь и угасаешь.

Познавать

Профессия дипломата предоставляет тебе колоссальные возможности для развития и самосовершенствования. Когда отправляют работать в посольство, тем самым ты попадаешь в среду успешных людей, в элиту иностранного государства. Общаешься с людьми, которые имеют великолепный уровень образования, подготовки, хороший жизненный опыт, во время общения они с тобой невольно делятся им. Кроме того, есть возможность достаточно глубоко погрузиться в жизнь другой страны, понять менталитет ее народа.

Поскольку дипломат стоит на защите национальных интересов своей страны и руководствуется ее интересами, ему необходимы знания, способность объективно анализировать ситуацию. Приемы и переговоры на высоком уровне - это лишь видимая часть айсберга, больший отрезок времени приходится заниматься рутинной офисной работой, делать довольно скучные, но нужные и обязательные вещи. Однако парадоксальным образом эти скучные вещи становятся основой успеха в твоей профессиональной деятельности в будущем.

Встречаться

За время работы общался со многими выдающимися людьми, и профессия дипломата престижная именно в этом смысле. Еще в первую свою командировку приходилось контактировать с королевой Нидерландов Беатрикс. На большой международной конференции в Женеве встречался с Махмудом Ахмадинежадом, Кофи Аннаном, Сильвио Берлускони… В Турции вручал верительные грамоты тогдашнему президенту Абдуллаху Гюлю. А потом имел честь неоднократно общаться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Нынешний президент Турции особенно запомнился - харизматичный лидер, который ведет страну по сложному пути, вызывающему иногда много нареканий и возражений, причем как у союзников, так и противников. Но это, вне всякого сомнения, фигура неоднозначная, яркая, человек, сделавший себя сам.

Гордиться

Горжусь своими дедами, настоящими воинами - Петром Борисовичем Петренко и Николаем Васильевичем Савиных, освобождавшими Беларусь. Они для меня - пример способности человека, оказавшегося в чудовищных условиях, сохранить себя и быть готовым умереть ради своей семьи, ради будущего своих детей, ради своей Родины. Это уникальное качество нашей цивилизации и социума. Белорусы никогда не одобрят завоевательных войн, но готовы будут умереть, защищая собственную землю. Вот именно об этом надо рассказывать нашим детям и новым поколениям, чтобы они чувствовали величие своих прадедов, своих предков.

Восхищаться

Много удивительных, неповторимых мест удалось посмотреть за все эти годы. До сих пор вспоминаю средневековые города Бельгии XIII века - Брюгге, Гент... Они когда-то имели колоссальный экономический расцвет, потом резко сошли на нет, но благодаря этому сохранились буквально в первозданном виде. Ярким впечатлением остались в памяти Отонские пещеры под Люксембургом, где находятся сталактиты возрастом 200-300 тысяч лет. Завораживают свисающие с поверхностей сосульки и более чем трехметровые в высоту деревья! Полна чудес и Турция. Например, заброшенные греческие города, руины храмов и крепостей, раскинувшиеся в горах по всему побережью. Когда попадаешь туда - чувствуешь дыхание тысячелетий. Невольно задумываешься о том, как мало мы еще знаем о древних веках…

Поражаться

Однажды посчастливилось побывать в иракской мечети на богослужении, посвященном поминовению смерти пророка Али. Это событие происходило в Багдаде, в вечернее время суток. Я был единственным почетным гостем-иностранцем… И единственным человеком в официальном костюме в окружении 400 или 500 верующих, слушающих проповедь. Помещение было окутано особой аурой. Сложно даже передать эту атмосферу словами. Люди, выживающие в сложнейших условиях, оставив свои мирские проблемы за стенами мечети, пришли помолиться Богу и отрешиться от суеты жизни.

Помогать

Я стараюсь быть доступным для людей. Пытаюсь, иногда успешно, решать конкретные вопросы наших граждан. Вот один из примеров. По улице Воронянского возник квартал сверхпрочной застройки. Жильцы просили предусмотреть при строительстве близлежащих домов зеленые зоны, где в свободное время можно просто прогуляться с детьми. Поиск решения занял достаточно много времени, но, как мне кажется, мы нашли приемлемый выход из положения. Детальный план застройки смежных кварталов пересмотрен, плотность населения предлагается уменьшить почти в два раза, а это, естественно, приведет к появлению зеленых зон, которые так нужны жителям.

Любить

Со своей супругой Верой познакомился 33 года назад. Тогда даже еще и не думал, что стану дипломатом и буду представлять нашу страну за границей. Но когда начались мои командировки, супруга весьма органично и на пользу Беларуси вписалась в реалии дипломатической жизни за рубежом. В период моей работы в посольствах она активно занималась общественной деятельностью, координировала культурные и гуманитарные проекты вместе с супругами дипломатов других стран.

К примеру, когда я работал послом в Турции, она участвовала в женской общественной ассоциации, объединяющей супруг послов и дипломатических работников министерства иностранных дел этой страны. В объединение входили более 200 женщин из разных государств. Они проводили регулярные встречи, занимались благотворительными проектами. За активность она была избрана вице-президентом этого сообщества. Порой казалось, что ее круг общения даже больше, чем у меня. На дипломатических приемах иногда в шутку представлялся: "Я - муж Веры". Она неплохо выучила турецкий язык. Жене президента Эрдогана на крупных государственных приемах было интересно поговорить с ней, потому что они общались напрямую, без переводчика. Должен сказать, что это было предметом зависти у жен западных, да и ближневосточных, послов.

Предсказывать

Глобальный проект умер. Но это не значит, что исчезли силы, которые его поддерживали. Они оказались в сложной ситуации, но по-прежнему сопротивляются созданию многополярного мира. Во многом это является причиной различных локальных конфликтов - в США, Китае, на Ближнем Востоке. Подобная ситуация будет продолжаться и даже, наверно, обостряться в ближайшие годы. Потом мир втянется в другую гонку - экономическое соревнование между крупными региональными объединениями государств. Тот, кто опередит остальных, займет главенствующее положение. Возникнут разные регионы, объединенные своими смыслами, историческими ценностями, с единым рынком и разделением труда. А спустя 20 - 30 лет опять встанет вопрос, что делать, и, возможно, появится новый глобальный проект. Философы давно уже заметили, что вся история движется по спирали…

Елена ЕЛОВИК,

газета 7 Дней

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