За сутки Польша и Литва лишь частично выполнили договоренности по пропуску грузовиков

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки Польша и Литва лишь частично выполнили договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В данный момент 1 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 49% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 105% - на латвийский пункт пропуска "Силене" (сопредельный белорусский - "Урбаны").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-