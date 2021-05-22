22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 пациент с COVID-19, выписаны 1463. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 384 773 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 374 854 пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2761 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 710 тестов. Всего в стране их проведено 6 192 860.-0-