3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 118 924 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 095 тестов. Всего в стране проведено 3 335 788 тестов.-0-