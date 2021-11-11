11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2903. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 621 689 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 599 493 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4805 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 490 тестов. Всего в стране проведен 9 952 851 тест.

Более 3 145 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 442 000 прошли полный курс вакцинации.

Как сегодня отметил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, вакцинация пошла в стране ускоренными темпами. Сейчас примерно 600 тыс. доз первого компонента вакцины находится в обороте. Поступила очередная партия китайской вакцины. Кроме того, планируются еще закупки. Все желающие смогут быть вакцинированы.-0-