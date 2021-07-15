15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 431 112 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 424 546 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 276 тестов. Всего в стране проведено 7 038 070 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,20 млн человек, из них более 747,5 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-