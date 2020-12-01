1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы - 138 219 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 115 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 561 тест. Всего в стране проведено 3 279 137 тестов.-0-