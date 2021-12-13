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Мурашко: вопрос взаимопризнания Беларусью и Россией ковид-сертификатов может быть решен в ближайшее время
13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1011 пациентов с COVID-19, выписаны 817. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 675 734 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 666 249 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5289 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 13 870 тестов. Всего в стране их проведено 10 685 725.-0-