28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1050 пациентов с COVID-19, выписаны 1319. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 318 681 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 309 535 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2219 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 652 теста. Всего в стране проведено 5 330 319 тестов.-0-