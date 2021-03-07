7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1079 пациентов с COVID-19, выписаны 1448. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 295 511 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 286 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2038 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 588 тестов. Всего в стране проведено 5 007 154 теста.-0-