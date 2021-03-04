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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 291 621 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 282 039 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2011 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 18 006 тестов. Всего в стране их проведено 4 951 979.-0-

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