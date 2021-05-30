30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 393 807 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 384 933 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2841 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 432 теста. Всего в стране проведено 6 323 672 теста.-0-