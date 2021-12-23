23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1203 пациента с COVID-19, выписаны 1498. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 689 151 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 681 250 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 472 теста. Всего в стране проведен 10 897 301 тест.-0-