9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 368 888 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 359 687 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 508 тестов. Всего в стране проведено 5 996 492 теста.-0-