1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1244 пациента с COVID-19, выписаны 1420. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 359 982 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 350 433 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2552 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 893 теста. Всего в стране проведен 5 868 221 тест.-0-