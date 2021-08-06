6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1295 пациентов с COVID-19, выписаны 1277. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 451 740 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 445 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3513 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 18 491 тест. Всего в стране проведено 7 388 584 теста.-0-