1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы свыше 700 420 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 693 860 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5594 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 18 612 тестов. Всего в стране их проведено 11 062 178.-0-