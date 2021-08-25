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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1357 пациентов с COVID-19, выписаны 1305. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 472 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 466 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3712 пациентов с выявленным коронавирусом.За минувшие сутки выполнено 20 452 теста. Всего в стране проведено 7 700 372 теста.Более 1,58 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,29 млн прошли полный курс вакцинации.-0-