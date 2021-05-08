8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1369 пациентов с COVID-19, выписаны 1419. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 367 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 358 261 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2622 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 895 тестов. Всего в стране проведено 5 976 984 теста.-0-