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24 марта 2021, 15:00

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447

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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 313 852 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 304 477 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2184 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 507 тестов. Всего в стране проведено 5 253 173 теста.-0-

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