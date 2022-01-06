6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1400 пациентов с COVID-19, выписаны 1378. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 704 907 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 697 953 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5669 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 930 тестов. Всего в стране проведено 11 138 815 тестов.-0-