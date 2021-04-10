10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1433 пациента с COVID-19, выписаны 1360. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 334 863 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 325 108 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 718 тестов. Всего в стране проведено 5 535 400 тестов.-0-