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10 апреля 2021, 13:00

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1433 пациента с COVID-19, выписаны 1360

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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1433 пациента с COVID-19, выписаны 1360. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 334 863 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 325 108 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 718 тестов. Всего в стране проведено 5 535 400 тестов.-0-

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