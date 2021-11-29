29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1484 пациента с COVID-19, выписаны 1288. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 653 323 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 640 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 448 тестов. Всего в стране проведено 10 381 143 теста.-0-

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