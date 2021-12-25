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Белорусская гуманитарная помощь с медоборудованием передана госпиталям Вьетнама для борьбы с COVID-19
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1529 пациентов с COVID-19, выписаны 1636. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 692 601 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 685 039 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5484 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 19 577 тестов. Всего в стране проведено 10 938 594 теста.-0-