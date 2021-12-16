16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1596 пациентов с COVID-19, выписаны 1933. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 679 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 671 001 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5338 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 060 тестов. Всего в стране проведено 10 742 906 тестов.-0-