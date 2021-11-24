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24 ноября 2021, 15:45

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1697 пациентов с COVID-19, выписаны 2429

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1697 пациентов с COVID-19, выписаны 2429. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 645 069 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 630 218 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41 039 тестов. Всего в стране проведено 10 269 975 тестов.-0-

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