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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1713 пациентов с COVID-19, выписаны 1450. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 641 919 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 626 328 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4965 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 14 263 теста. Всего в стране проведено 10 223 286 тестов.-0-