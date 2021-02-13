13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1745 пациентов с COVID-19, выписаны 1948. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 267 029 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 255 980 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1840 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 19 387 тестов. Всего в стране их проведено 4 662 913.-0-