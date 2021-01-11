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11 января 2021, 13:45

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 213 993 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 196 284 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1526 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8 207 тестов. Всего в стране проведено 4 139 118 тестов.-0-

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