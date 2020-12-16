16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1838 пациентов с COVID-19, выписаны 1930. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 165 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 143 373 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1291 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 048 тестов. Всего в стране проведено 3 659 372 теста.-0-