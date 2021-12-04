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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1852 пациента с COVID-19, выписаны 2272. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 662 056 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 650 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5147 пациентов с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 23 074 теста. Всего в стране проведено 10 501 698 тестов.-0-