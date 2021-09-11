11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1887 пациентов с COVID-19, выписаны 1540, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 501 166 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 491 410 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 495 тестов. Всего в стране проведено 8 013 334 теста.-0-