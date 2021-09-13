13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1888 пациентов с COVID-19, выписаны 1393. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 504 961 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 494 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 329 тестов. Всего в стране проведено 8 056 855 тестов.-0-