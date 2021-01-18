18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1899 пациентов с COVID-19, выписан 1571. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 227 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 210 779 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1591 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 468 тестов. Всего в стране проведено 4 271 382 теста.-0-