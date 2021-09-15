15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 1505. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 508 514 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 497 066 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3953 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 455 тестов. Всего в стране проведено 8 091 584 теста.

Более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.-0-