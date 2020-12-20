20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 173 523 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 151 635 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 079 тестов. Всего в стране проведено 3 778 152 теста.-0-