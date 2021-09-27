27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1946 пациентов с COVID-19, выписаны 1266. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохаранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 532 149 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 514 561 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 603 теста. Всего в стране проведено 8 414 751 тест.-0-