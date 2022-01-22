22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1964 пациента с COVID-19, выписаны 1856. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 724 903 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 717 612 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5916 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 23 533 теста. Всего в стране проведено 11 462 585 тестов.-0-