13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1972 пациента с COVID-19, выписан 2281. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 217 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 200 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 пациента с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 22 512 тестов. Всего в стране их проведено 4 166 539.-0-