25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1987 пациентов с COVID-19, выписаны 1362. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 528 229 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 511 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 522 теста. Всего в стране проведено 8 362 409 тестов.-0-