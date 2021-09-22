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ЕЭК: ограничения из-за COVID-19 по-прежнему существенно влияют на перемещение граждан и грузов в ЕАЭС
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19, выписаны 1490. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 522 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507 413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 4041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 939 тестов. Всего в стране проведено 8 269 853 теста.-0-