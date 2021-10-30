30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1992 пациента с COVID-19, выписаны 2158. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 598 183 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 571 346 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4614 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 37 713 тестов. Всего в стране проведено 9 593 750 тестов.-0-