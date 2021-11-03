3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1996 пациентов с COVID-19, выписаны 2543. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 606 033 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 580 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4679 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 50 762 теста. Всего в стране проведено 9 712 550 тестов.-0-