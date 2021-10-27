27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1998 пациентов с COVID-19, выписаны 2569. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 592 224 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 564 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4563 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 59 920 тестов. Всего в стране проведено 9 475 396 тестов.-0-