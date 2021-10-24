24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 558 850 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 213 тестов. Всего в стране проведено 9 377 452 теста.-0-