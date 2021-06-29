29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 495 пациентов с COVID-19, выписаны 375 . Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 416 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 878 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 132 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 905 тестов. Всего в стране их проведено 6 776 648.

Более 883,6 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 585,6 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-