9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 577 пациентов с COVID-19, выписаны 410. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 708 291 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 701 281 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5712 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 8428 тестов. Всего в стране проведено 11 193 320 тестов.-0-