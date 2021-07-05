5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 421 964 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 414 948 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9234 теста. Всего в стране проведено 6 875 575 тестов.

Более 980,8 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652,6 тыс. - прошли полный курс вакцинации.-0-